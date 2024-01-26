АВТОВАЗ выпустит упрощенную версию LADA Aura для такси

О том, что волжане рассматривают возможность выпуска LADA Aura в упрощенном исполнении для работы в такси, сообщает портал «Лада.Онлайн». Салон такой версии будет обтянут тканью вместо кожи, передняя панель лишится мультимедийной системы с 10-дюймовым дисплеем, а «приборка» станет аналоговой — с обычными шкалами и стрелками вместо цифрового экрана.

Скорее всего, такому седану заменят и силовой агрегат — вместо 1,8-литрового мотора поставят 1,6-литровый двигатель и механическую коробку передач вместо вариатора.

АВТОВАЗ подтвердил разработку версии Aura для такси, но в пресс-службе отметили, что «детальную комплектацию пока обсуждать рановато».

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее сообщал, что стоимость модели будет «существенно выше двух миллионов». Он назвал удлиненный седан «машиной премиального класса» и отметил, что организация серийного производства в нынешнем году возможна только при реализации всех мер государственной поддержки.