АВТОВАЗ выпустит упрощенную версию LADA Aura для такси

Фото: LADA
На сентябрь 2024 года запланирован старт производства удлиненной модификации седана Vesta, которая получила название Aura. Первыми ее получат чиновники, однако прокатиться на просторной четырехдверке позже смогут все желающие, поскольку АВТОВАЗ намерен выпустить более демократичную версию модели, адаптированную для такси.
Александр Пономарев

О том, что волжане рассматривают возможность выпуска LADA Aura в упрощенном исполнении для работы в такси, сообщает портал «Лада.Онлайн». Салон такой версии будет обтянут тканью вместо кожи, передняя панель лишится мультимедийной системы с 10-дюймовым дисплеем, а «приборка» станет аналоговой — с обычными шкалами и стрелками вместо цифрового экрана.

Скорее всего, такому седану заменят и силовой агрегат — вместо 1,8-литрового мотора поставят 1,6-литровый двигатель и механическую коробку передач вместо вариатора.

АВТОВАЗ подтвердил разработку версии Aura для такси, но в пресс-службе отметили, что «детальную комплектацию пока обсуждать рановато».

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее сообщал, что стоимость модели будет «существенно выше двух миллионов». Он назвал удлиненный седан «машиной премиального класса» и отметил, что организация серийного производства в нынешнем году возможна только при реализации всех мер государственной поддержки.

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26 января 2024
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