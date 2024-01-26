Jaecoo анонсировала выход на российский рынок кроссовера J8

Как сообщает пресс-служба Jaecoo, на нашем рынке кроссовер будет представлен в двух комплектациях — Active и Supreme. Обещано, что J8 адаптирован под российские условия и уже в базовой версии получит подогревы руля, зеркал, ветрового стекла и форсунок омывателя, а также всех кресел. Jaecoo J8 предложат в пяти цветах кузова на выбор — и даже в двухцветном исполнении.

В оснащение также войдут проекционный дисплей и набор электронных систем — мониторинга слепых зон, помощи при смене полосы, автономного экстренного торможения, движения в пробках и другие ассистенты. Интерьер представлен в черном и коричневом оттенках на выбор — салон отделан кожей Nappa, а передние кресла оборудованы массажем. Изогнутый дисплей мультимедийной системы диагональю 24,6 дюйма поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Дата начала российских продаж и цены будут объявлены позже.