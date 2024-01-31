Chery готовит таинственный внедорожник с брутальным дизайном

Судя по всему, китайская компания Chery решила выпустить угловатый внедорожник с брутальным дизайном кузова, массивными бамперами и запасным колесом на багажной двери. Но под каким из суббрендов он появится, неизвестно — эмблема на патентных изображениях отсутствует.

Как сообщает «Российская газета», рендеры нового внедорожника опубликованы Минпромторгом КНР — компания Chery оформила патент на дизайн автомобиля. Судя по изображению, радиаторная решетка у таинственной машины носит чисто декоративный характер, так что вполне вероятно перед нами электрокар. Возможно, эта модель войдет в линейку нового китайского бренда iCar. Но эмблема на «гриле» отсутствует, а площадка для нее — иной формы. Впрочем, китайцы относятся к этому проще — для модели запросто могут придумать свой логотип.

И это — лишь одна из версий, поскольку недавно компания Chery поделилась наполеоновскими планами по выводу на рынок целого созвездия новых моделей. Грядущее расширение продуктовой линейки затронет марки Chery, Exeed, Jetour, Shanhai, Fulwin и iCar. Китайцы анонсировали восемь новинок марки Chery, десять — Exeed, семь — Jetour, пять — Fulwin и по восемь — брендов Shanhai и iCar.