Минпромторг «закручивает гайки» производителям машин иностранных брендов

Минпромторг рассматривает возможность жесткой привязки программы льготного автолизинга к уровню локализации автомобилей, участвующих в ней. Если точнее, то ведомство подумываем ввести планку по баллам — аналогичную той, что используется в случае с льготным автокредитованием.

О том, что власти готовятся к ужесточению условий программы льготного лизинга, сообщает «Коммерсантъ». Если сейчас в ней могут участвовать все модели, выпуск которых налажен в России в рамках СПИК, то после нововведений рассчитывать на поддержку смогут только те, чья продукция отвечает требованиям по минимальному уровню локализации.

Так, Минпромторг намерен установить планку в 1600 баллов — с 2024 года это же условие распространяется на автомобили, доступные по льготным автокредитам. Но коснется это не всех: российских производителей от обязательств по углублению локализации для участия в лизинговой программе освободят. То есть ГАЗ, «Соллерс», КамАЗ и LADA в любом случае сохранят возможность пользоваться преимуществами.

Из иномарок по действующим требованиям льготного автолизинга сегодня можно приобрести все модели Haval, а также выпускаемых «Автотором» китайских брендов — BAIC, Kaiyi, SWM. После вступления в силу новых правил список существенно сократится, и в нем останется один лишь Haval Jolion — только он проходит по ужесточенным условиям. Если, конечно, автозаводы не углубят локализацию других автомобилей, что сделать не так просто.

Напомним, ранее Минпромторг заявил о возможности ограничения допуска к госзакупкам и программам льготного кредитования или лизинга тех локализованных «китайцев», что не имеют как минимум два электронных блока от российских поставщиков. Более подробно об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.