9

Минпромторг «закручивает гайки» производителям машин иностранных брендов

Минпромторг рассматривает возможность жесткой привязки программы льготного автолизинга к уровню локализации автомобилей, участвующих в ней. Если точнее, то ведомство подумываем ввести планку по баллам — аналогичную той, что используется в случае с льготным автокредитованием.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Минпромторг «закручивает гайки» производителям машин иностранных брендов

О том, что власти готовятся к ужесточению условий программы льготного лизинга, сообщает «Коммерсантъ». Если сейчас в ней могут участвовать все модели, выпуск которых налажен в России в рамках СПИК, то после нововведений рассчитывать на поддержку смогут только те, чья продукция отвечает требованиям по минимальному уровню локализации.

Так, Минпромторг намерен установить планку в 1600 баллов — с 2024 года это же условие распространяется на автомобили, доступные по льготным автокредитам. Но коснется это не всех: российских производителей от обязательств по углублению локализации для участия в лизинговой программе освободят. То есть ГАЗ, «Соллерс», КамАЗ и LADA в любом случае сохранят возможность пользоваться преимуществами.

Из иномарок по действующим требованиям льготного автолизинга сегодня можно приобрести все модели Haval, а также выпускаемых «Автотором» китайских брендов — BAIC, Kaiyi, SWM. После вступления в силу новых правил список существенно сократится, и в нем останется один лишь Haval Jolion — только он проходит по ужесточенным условиям. Если, конечно, автозаводы не углубят локализацию других автомобилей, что сделать не так просто.

Напомним, ранее Минпромторг заявил о возможности ограничения допуска к госзакупкам и программам льготного кредитования или лизинга тех локализованных «китайцев», что не имеют как минимум два электронных блока от российских поставщиков. Более подробно об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)