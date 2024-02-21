АВТОВАЗ возобновил производство LADA Largus

АВТОВАЗ вышел на финишную прямую подготовки к перезапуску серийного производства Largus: модель вернулась на конвейер, но уже другой площадки — не в Тольятти, а в Ижевске. Пока там собирают пилотные экземпляры — этот этап необходим для отладки оборудования и дальнейшего выпуска товарных машин.

Полноценное производство LADA Largus возобновится уже будущей весной. Автогигант завершил работу и по импортозамещению компонентов, и по переносу модели из Тольятти, где освободившиеся мощности займет новинка на базе LADA Vesta, в Ижевск. Вместе с бензиновым вариантом Largus в Удмуртии будут выпускать и электрический e-Largus.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что «Лада-Ижевск» до 25 февраля выпустит пять первых Largus — на коммерческих фургонах отработают все процедуры по сборке. Всего же до мая планируется произвести порядка 80 машин, которые позволят работникам предприятия проверить технологии, параметры и настройки оборудования, а также обучить сотрудников.

Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, бензиновые LADA Largus для продажи начнут собирать в мае. Примерно тогда же — во втором квартале — стартует серийное производство «электрички». Обе модификации будут доступны в пассажирской и грузовой версиях, но их стоимость пока не называется.