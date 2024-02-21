Mercedes-Benz отнял у Tesla статус самого дорогого автопроизводителя в мире

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала свежую версию ежегодного рейтинга Global 500, в который эксперты включают самые дорогие в мире бренды по результатам 12 месяцев. Любопытные изменения произошли и в сегменте автомобильных марок.

Битва за лидерство среди автостроителей снова развернулась между Tesla и Mercedes-Benz. Прошлогодний рейтинг возглавлял американский производитель электромобилей, однако в 2023-м немецкий концерн все же потеснил конкурента и вернул себе первую позицию.

За год стоимость Mercedes-Benz выросла на 1% до 59,4 млрд. долларов, а Tesla за тот же период потеряла в цене 12% — она опустилась до 58,3 млрд. долларов. Как отмечают аналитики, проблемы для последней создает главным образом ее основатель и руководитель Илон Маск, вокруг которого возникают различные скандалы, влияющие на репутацию всех принадлежащих бизнесмену компаний.

Фото: Brand Finance

Однако в целом глобальный бум на электромобили играет производителям «электричек» только на руку. Как следует из данных Brand Finance, на 20% (до 12,1 млрд. долларов) подорожал, например, BYD — самый ценный автостроитель Китая, который также является одним из мировых лидеров по выпуску «зеленых» машин.

Еще более впечатляющую динамику продемонстрировала марка New Flyer. Стоимость этого бренда, специализирующегося на производстве электрических автобусов, выросла за год на 250% и достигла 646 млн. долларов.