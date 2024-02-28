АВТОВАЗ уже начал выпуск LADA Iskra

Выход на рынок бюджетной модели LADA Iskra, которая станет промежуточным звеном между Granta и Vesta, запланирован на 2025 год. Производство новинки уже началось и первые экземпляры даже Iskra вышли на испытания.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов официально подтвердил начало выпуска новой модели, но подчеркнул, что речь идет о первой партии LADA Iskra, которая предназначена для тестов:— Пока мы не будем раскрывать дату презентации «Искры», но в конечном итоге это все-таки придется сделать. Долго такую интригу держать нельзя, поскольку первая — опытная —партия автомобилей произведена и успешно проходит испытания в строгом соответствии с графиком. У нас есть все основания полагать, что дата запуска нашего нового продукта под названием Iskra останется прежней, это будет 2025 год, — заявил г-н Соколов в эфире телеканала «Тольятти 24».

Напомним, ранее появилась информация, что в гамму модификаций новинки войдут седан (с индексом LJO), хетчбэк (BJO) и кросс-хетчбэк (BJO Cross). Официальную премьеру нового семейства АВТОВАЗ намерен провести до конца 2024 года.