АВТОВАЗ начал продажу LADA Vesta с мотором «Евро-5»

В прайс-листе появились варианты «Весты» с приставкой «'24» к названию комплектации. За этим индексом стоят некоторые нововведения. Общими для всех версий 2024 модельного года стал 106-сильный 1,6-литровый бензиновый двигатель экологического стандарта «Евро-5», который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такие автомобили в базовой комплектации Comfort на 4000 рублей дороже аналогичной версии с мотором «Евро-2».

Начиная с комплектации Life, в оснащение версий «'24» включен круиз-контроль с функцией ограничения скорости, который добавляет к цене авто минимум 11 000 руб. в сравнении с аналогично укомплектованной моделью, но без этой опции. Прибавка в стоимости варьируется от комплектации, а также типа кузова модели. Таким образом, самая доступная LADA Vesta стандарта «Евро-5» стоит от 1 513 900, а самая дешевая модель с круиз-контролем обойдется в 1 602 900 «деревянных».