«Хороший выбор для Vesta»: эксперт высоко оценил новый вариатор LADA

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ начал серийное производство LADA Vesta с вариатором. Детальной информации о коробке передач российский автопроизводитель не раскрывает, но эксперты выяснили «родословную» этойтрансмиссии и дали ей высокую оценку.

Как сообщает портал Quto, на «Весту» устанавливается бесступенчатая трансмиссия CVT18 китайской марки WLY. Этот вариатор используется на различных автомобилях Chery и в целом зарекомендовал себя как достаточно надежный агрегат, который на LADA будет работать в более оптимальных условиях. Коробка передач рассчитана на крутящий момент 190 Нм, тогда как новый 1,8-литровый двигатель Vesta развивает 171 Нм.

— Вариатор WLY CVT18 — это действительно хороший выбор для LADA Vesta. Он надежнее, чем Jatco JF015E. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла, хотя АВТОВАЗ, наверное, объявит агрегат необслуживаемым, — подчеркнул главный редактор Quto Максим Ракитин.

Заметим, что и у сервисменов коробка передач WLY пользуется хорошей славой — по отзывам механиков, если каждые 30-40 тысяч километров менять трансмиссионную жидкость, вариатор без проблем должен прослужить 200-250 тысяч км. Из отрицательных нюансов конструкции эксперты отметили небольшой теплообменник, который может быть недостаточно эффективным при резких разгонах в жаркую погоду.