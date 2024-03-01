BMW выпустила седан с кузовом, меняющим цвет

Компания BMW не оставляет свою многолетнюю традицию по превращению автомобилей в предметы современного искусства на колесах. Очередной арт-проект баварцев — электроседан i5 с меняющимися композициями на кузове.

Новый седан BMW i5 силами южноафриканской художницы Эстер Махлангу превратился в BMW i5 Flow Nostokana. За этим именем скрывается долгая история: в 1991 году Махлангу уже делала арт-кар на базе BMW 525i (он стал 12-м в линейке), а спустя десятилетия 88-летняя Эстер получила возможность воплотить аналогичный по концепции проект, но с использованием современных технологий.

На кузов электромобиля — крышу, капот, заднюю часть, а также по бортам — нанесли пленку с «электронными чернилами» E Ink с миллионами специальных капсул. Структуру и расположение содержащихся в них цветных частиц можно менять с помощью электрического напряжения. Это и позволяет создавать типичные для работ искусства Махлангу цвета и узоры в постоянно «обновляющихся» композициях.

BMW i5 Flow Nostokana декорирован 1349 секциями пленки, каждой из которых можно управлять индивидуально.

Любое изменение цвета сопровождается особым саундтреком, разработанным креативным директором по звуку BMW Group Ренцо Витале. Он сумел объединить аудиальный ландшафт бренда с южноафриканской культурой ндебеле. Витале использовала фрагменты голоса Махлангу, звуки перьевых кистей, которыми она рисовала, и цветных карандашей дизайн-студии BMW, а также акустический сигнал обратной связи сенсорного дисплея модели i5.