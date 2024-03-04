АВТОВАЗ пригласил владельцев LADA Vesta NG на бесплатный ремонт

АВТОВАЗ инициировал проведение очередной сервисной кампании. На сей раз под отзыв попали автомобили семейства LADA Vesta NG — у них обнаружили проблемы подрулевых переключателей.

Как сообщает «Лада.Онлайн», официальные дилеры LADA получили предписание №12-24, которое требует провести отзывную кампанию для обновленной Vesta. Во время ближайшего визита владельцев автомобилей, попавших в список, в сервис механики заменят на машинах подрулевые переключатели: в зависимости от ситуации — только один или оба.

Это нужно для того, чтобы решить или предотвратить некоторые проблемы, связанные с переключателями. Иные собственники «Вест» жаловались, например, на некорректную работу «дворников» и поворотников в морозы. Сотрудники дилерских центров установят новые детали — традиционно для отзывных кампаний — совершенно бесплатно для владельцев автомобилей.

О том, сколько именно LADA Vesta NG попало под отзыв и когда сошли с конвейера потенциально бракованные машины, информации нет.