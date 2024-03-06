АВТОВАЗ решит проблему с круиз-контролем на LADA Niva Travel

О том, что дилеры LADA отреагируют с подачи производителя на жалобы владельцев Niva Travel на неработающий круиз-контроль или функцию ограничения скорости, сообщил ресурс «Лада.Онлайн». Для устранения проблем сервисмены проверят подрулевые переключатели и, если потребуется, заменят их на новые.

Традиционно для отзывных кампаний все работы проведут абсолютно бесплатно для собственников автомобилей. О том, сколько LADA Niva Travel попало под отзыв, информации нет. Однако учитывая тот факт, что производство внедорожников с круиз-контролем началось лишь в конце 2023 года, можно предположить, что немного.

Пару дней назад, напомним, стало известно, что аналогичная сервисная кампания проводится для LADA Vesta NG: там тоже выявили проблему с подрулевыми переключателями. Дилеры в зависимости от результатов диагностики меняют либо один, либо оба элемента разом. А более подробно — здесь.