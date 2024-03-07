Haval запустил производство двигателей в Туле

Китайская марка Haval укрепляет свое присутствие на российском рынке. Вслед за автозаводом полного цикла, уже несколько лет работающий в Тульской области, компания локализовала и производство силовых агрегатов для своих моделей.

Новый завод, который строился с конца 2020 года, запустили в индустриальном парке «Узловая» по соседству с предприятием по выпуску автомобилей, на которые и будут устанавливаться моторы российской сборки. Haval в Туле будет выпускать два бензиновых силовых агрегата рабочим объемом 1,5 и 2 литра — для моделей Jolion, Dargo, F7 и F7x.

Предприятие оснащено пятью промышленными манипуляторами, отвечающими за выполнение сложных технологических операций в процессе сборки, а также стендом для проведения «горячих тестов» новых движков. Все собранные агрегаты после проверки и первого запуска отправляются на склад, откуда уже поступают на сборочный конвейер бренда.

Как пояснил президент Haval в России Чжан Цзюньсюе, планируемая производственная мощность нового завода составляет более 100 000 моторов в год. Представители китайской марки подчеркнули, что в перспективе возможна локализация в Тульской области и других типов силовых агрегатов, но пока об этом речи не идет.