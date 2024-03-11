В России наконец начались продажи LADA Vesta с вариатором

Работа по адаптации китайского вариатора WLY CVT18 (официально российский автопроизводитель поставщика не называет, но эксперты утверждают, что речь идет о знакомой по моделям, например, Chery трансмиссии) позволили состыковать его с новым двигателем 1.8 Evo. Двухпедальная Vesta доступна только с атмосферным 122-сильным 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым мотором.

Новая прошивка с учетом особенностей модели LADA, измененный корпус трансмиссии для стыковки с движком и оптимального размещения опор силового агрегата, а также возможность выдерживать крутящий момент в 180 Нм (тогда как новый мотор АВТОВАЗа развивает всего 170 Нм) — таков ключевой перечень особенностей этого вариатора. Он будет доступен для всего семейства Vesta — седана и его исполнения Cross, универсала SW и варианта SW Cross.

Стоить LADA Vesta с вариатором будет от 1 588 900 рублей — во столько оценен обычный седан в комплектации Comfort. Это на 75 000 рублей больше, чем такая же версия, но с МКП. Цены на другие вариаторные варианты «Веста» пока не названы.