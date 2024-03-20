Российские автозаводы стали выпускать больше машин

Российский автопром, похоже, постепенно выходит из кризиса, наращивая объемы производства. В 2023 году в стране было выпущено больше автомобилей, чем в 2022-м, а в отдельных сегментах зафиксирован рост почти в полтора раза.

Как сообщает агентство «Автостат», в прошлом году российские предприятия выпустили 730,4 тыс. единиц автомобильной техники. Это на 19,5% больше, чем в 2022-м — предсказуемо большую часть составили легковые машины, однако самую серьезную динамику продемонстрировали производители автобусов.

На легковушки пришлось 72% всего объема сошедших с конвейеров транспортных средств — это 526,4 тыс. машин, что на 17,6% больше, чем в 2022-м. Выпуск грузовиков вырос на 21,2%, до 166,4 тыс. единиц. Автобусов же, включая микроавтобусы, сделали аж на 43,9% больше, хотя в абсолютных цифрах объемы не такие впечатляющие — 37,6 тыс. единиц.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Нижнем Новгороде стартовало серийное производство новой модификации среднетоннажника «Валдай 8». Узнать подробности о версиях с удлиненным шасси и спальной кабиной можно здесь.