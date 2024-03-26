ГАЗ сделал первый шаг к возрождению «Волги»

Легендарная «Волга» готовится к реинкарнации. Но, правда, по классической для современного российского автопрома схеме — культовое для нашей страны наименование получит очередная модель из Китая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на базу Роспатента, Нижегородский автомобильный завод «ГАЗ» 14 марта подал заявку на регистрацию торгового знака Volga сразу аж по 22 пунктам международной классификации товаров и услуг. Естественно, среди них — легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти и аксессуары, а также одежда, обувь и другие позиции, позволяющие выпускать фирменный мерч.

При этом заявка хоть и подана, причем в варианте написания «Волга» именно латиницей, никаких даже ориентировочных сроков запуска производства новой модели не названо. Не обозначен и «технологический партнер», который поможет возродить легендарный бренд. А ведь в 2023-м глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что первая «Волга» нового поколения появится в середине 2024 года. Выпускать ее планируют по схеме постепенной локализации на заводе в Нижнем Новгороде.