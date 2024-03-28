АВТОВАЗ может выпустить автомобили Ursus и Terum

Российский автопроизводитель под конец марта решил закрепить за собой целую пачку торговых марок. Среди них нашлось место и двум непривычным по меркам LADA брендам.

В документах Федерального института промышленной собственности появилась заявка АВТОВАЗа на регистрацию товарных знаков Ursus и Terum, причем сразу в нескольких пунктах международной классификации товаров и услуг. Помимо автомобилей, запчастей и услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств это и игрушки, и ряд других позиций.

— Мы патентуем заранее названия для новых автомобилей, которые планируем выпускать в рамках партнерских проектов. Не факт, что все они будут использованы, — приводит ТАСС слова представителей АВТОВАЗа.

Отметим, что новые бренды Ursus и Terum не вписываются в общую концепцию наименований моделей LADA, которые используют слова женского рода с окончанием на «а». Впрочем, в предыдущей заявке, появившейся в базе Роспатента накануне, такие «нестандартные» марки тоже были.