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В России появился новый автопроизводитель Altai

Предприятие займется выпуском китайских грузовиков

Очередная автомобильная марка выходит на российский рынок, причем на сей раз речь идет об «отечественном» производителе. Под брендом Altai Trucks будет вестись производство грузовых автомобилей.

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Автор
Максим Орлов

Изображение В России появился новый автопроизводитель Altai

Как сообщает Telegram-канал «Грузовики и вообще», премьера новой марки состоится в рамках выставки COMvex (СТТ), которая пройдет в конце мая в Москве. В гамме бренда заявлены четыре модели, включая легкие коммерческие машины и тяжелые четырехосные тягачи. Производителем заявлена компания «Кистоун Авто», учредителем которой, отмечает источник, является связанное с логистической фирмой «Кистоун Лоджистикс» из Санкт-Петербурга физическое лицо.

Несмотря на заявление, что «Кистоун Авто» разрабатывает грузовики с 2021 года и сотрудничает с автомобильным факультетом Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, у моделей Altai Trucks найдены их «первоисточники». Судя по данным из интернета, под новым брендом в России будут продавать грузовики китайского производителя Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle.