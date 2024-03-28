Бывший завод Volkswagen в Калуге остается в простое

Бывший завод Volkswagen, ныне принадлежащий компании «АГР», собирались перезапустить еще в канун Нового года, но предприятие в индустриальном парке «Грабцево» Калужской области так и не вернулось к работе. И, вероятно, вернется еще не скоро — режим простоя в очередной раз продлили.

Первичная профсоюзная организация АСМ ООО АГР на своей странице в «ВКонтакте» подтвердила, что простой предприятия продлевается с 1 апреля. Правда, на какой именно срок, представители не уточнили.

— Все сотрудники, кроме тех, кто находится в командировках, на больничном или привлечен к работе, должны приехать на завод для ознакомления с приказом о следующем периоде простоя, его формой и длительностью, а также с другими нормативными документами, — отметили в профсоюзе.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша обещал, что работа предприятия будет возобновлена в первой половине 2024-го. Может, и успеют. Тем более что по неофициальным данным, которые опубликовал telegram-канал «Русский автомобиль», руководство завода договорилось о пролонгации соглашения с Chery — в Калуге намерены выпустить до конца года аж 70 000 машин.

Калужский завод встал на паузу 3 марта 2022 года из-за логистических сложностей на фоне санкционного давления Запада. Предприятие, принадлежащее компании AGR, имеет мощность в 225 000 автомобилей в год. До весны 2022-го оно выпускало Volkswagen Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Кроме того, в Калуге работал завод по производству бензиновых двигателей мощностью 150 000 единиц в год.