Стали известны новые сроки перезапуска калужского завода Volkswagen

Как сообщает «Интерфакс», губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал телеканалу «Россия 24», что до запуска экс-завода Volkswagen осталось совсем немного. «В первом полугодии этого года, я уверен, он заработает. Последние штрихи в этих переговорах уже подведены», — заявил он.

В конце декабря глава региона назвал прежние сроки запуска неактуальными, но почему — не пояснил, ссылаясь на коммерческую тайну и некие проделки конкурентов, которые «бегут нам сразу палки в колеса вставлять».

Теперь губернатор преисполнен уверенности, что предприятие все-таки перезапустится. «И все у нас будет развиваться как надо», — пообещал Шапша.

Завод, принадлежащий компании AGR, имеет мощность в 225 000 автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало Volkswagen моделей Polo и Tiguan, а также Skoda Rapid. Кроме того, в Калуге работало предприятие по производству бензиновых двигателей мощностью 150 000 единиц в год.