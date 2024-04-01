В Белоруссии наладят производство собственного электромобиля уже в 2024 году

Белорусский завод «БелДжи», который сейчас выпускает автомобили Geely, уже в 2024 году может стать производителем собственных электромобилей. Предприятие рассчитывает не только выпустить опытные образцы, но и подготовить все для серийной сборки.

Поставленная в начале 2024 года президентом Лукашенко задача — с 2025 года начать производство белорусских электромобилей на заводе «БелДжи» — похоже, будет выполнена. В эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Петр Пархомчик пообещал, что к осени предприятие выпустит опытные экземпляры «электричек», а до конца года подготовит мощности для организации серийной сборки.

— Утверждена комплексная программа выпуска опытно-промышленной партии в количестве пяти штук. Планируем в августе-сентябре завершить производство этих пяти легковых электромобилей, — заявил Петр Пархомчик.

Он также подчеркнул, что Министерство промышленности Республики Беларусь уже определило заводы, которые будут выпускать компоненты для электромобилей — предприятия активно готовятся к запуску производства необходимых деталей и систем. В их числе, что интересно, окажутся и тяговые аккумуляторы.

— В августе наша Национальная академия наук должна отчитаться об организации производства первой белорусской батареи, которую мы тоже к концу года должны начать испытывать, — уточнил Петр Пархомчик.

Остается лишь добавить, что информации о том, какой именно электромобиль собирается выпускать «БелДжи», пока нет.