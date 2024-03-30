Эксперты рассказали о новых правилах страхования при выезде за границу на машине

Еще несколько лет назад каждый выезжающий за границу России водитель просто покупал «Зеленую карту»: расширенную страховку на машину, которая позволяла отправиться хоть в Белоруссию, хоть в Европу, хоть в Закавказье. Однако события последних лет разрушили эту технологию, а 8 июня 2023 года, «Генеральной ассамблеей Совета бюро системы «Зеленая карта» было принято решение о приостановлении членства РСА в этой структуре. Как обстоят дела сегодня, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Прощай, «Зеленая карта»: с каким полисом сегодня можно на автомобиле выехать за рубеж

Многие российские водители захотят потратить майские праздники на автотуризм, да и родня в той же Белоруссии ждет в гости. Поедем, конечно, на машине: так быстрее, комфортнее, да и возможностей посмотреть достопримечательности больше. Но для пересечения границы и законного использования ТС в другой стране, пусть даже такой близкой и родной, нужна страховка на автомобиль.

Ранее этот вопрос решался за две минуты в придорожном фургончике невдалеке от государственной границы, где водители быстро оформляли «Зеленую карту». Но сейчас в новостях все чаще звучит некая «Синяя карта», что привело к определенной путанице и недопониманию. В чем разница и что оформлять в итоге, чтобы законно передвигаться по территории другой страны на своей машине? Давайте разбираться.

В настоящее время заключение договоров по системе «Зеленая карта» возможно исключительно для въезда на территорию Республики Беларусь. Так же полисы, выданные до 30 июля 2023 года, действуют на территории Турции и Азербайджана до 30 июля 2024 года. Но при условии, что действие полиса на территории указанных стран предусмотрено условиями конкретного договора.

Фото globallookpress.com

Между «Российским союзом автостраховщиков (РСА)» и «Белорусским бюро транспортного страхования (ББТС)» летом минувшего года было заключено соглашение, предусматривающие признание сторонами страховых полисов «Синяя карта»: это международная система страхования, подтверждающая наличие у автовладельца, выезжающего за рубеж, страхование его автогражданской ответственности.

На сегодняшний день участниками соглашения являются только РФ и РБ, но уже ведутся переговоры с Турцией, Азербайджаном и другими странами. Порядок заключения, расторжения договоров и урегулирования убытков идентичен «Зеленой карте». Печать полисов будет осуществляться на бланках синего цвета, они уже есть в наличии.

Продажи «Синей карты» в Беларуси начнутся 1 апреля 2024 года, при этом продажи «Зеленой карты» пока не приостанавливаются. Таким образом, граждане Республики Беларусь во время пребывания на территории Российской Федерации с указанной даты могут иметь при себе как «Зеленую», так и «Синюю карту».

Фото globallookpress.com

У нас же начало продаж полисов «Синяя карта» запланировано на более поздний срок, о котором будет сообщено дополнительно. Для поездок россиян на к соседям оформляются полисы «Зеленая карта». Проще говоря, на майские поедем как обычно, а дальше будем ждать новостей. Но принципиальных изменений, кроме цвета бумажки, не предусмотрено, так что волноваться причин нет.

Что же касается более дальнего зарубежья, то, например, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия просто запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Что касается других европейских государств, то для въезда в них придется приобретать соответствующий полис на пункте пропуска в конкретную страну. Но, например, в Германии авто с ГРЗ России стали конфисковывать еще прошлым летом.