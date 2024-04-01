Стало известно, сколько машин Solaris реально выпустили в Санкт-Петербурге

«Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге — тот, что раньше принадлежал корейской компании Hyundai — по итогам первого квартала 2024 года вышел на неплохие по кризисным меркам объемы производства. И это при том, что полноценная работа предприятия возобновилась только в феврале.

Бывший завод Hyundai поставил на конвейер четыре модели — седаны HS и KRS, хетчбэк KRX и кроссовер HC, ранее известные как Hyundai Solaris, Kia Rio и Rio X-Line, а также Hyundai Creta соответственно. Как сообщили представители «Автомобильного завода АГР», со второй декады февраля было собрано суммарно 3000 автомобилей. Но более детального расклада по объемам производства компания не раскрыла.

Во втором квартале 2024 года генеральный директор компаний «АГР» и «Автомобильный завод АГР» Алексей Калицев пообещал увеличить объем выпуска и отгрузок автомобилей. Однако вдаваться в подробности, называя конкретные цифры, он не стал.

Напомним, первая партия из 150 автомобилей была отгружена дилерам «АГР» в Москве и Санкт-Петербурге 11 марта. Всего же реализацией машин займутся 70 автосалонов в 20 городах России. Интересно, что рекомендованные розничные цены на модели Solaris производитель так пока и не установил — стоимостью обрусевших «корейцев» необходимо интересоваться в шоу-румах.