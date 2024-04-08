Стало известно, когда Xcite возобновит производство кроссоверов X-Cross 7

«Автозавод Санкт-Петербург», который в прошлом месяце представил кроссовер X-Cross 7 под собственным брендом Xcite, вернется к сборке машин 9 апреля. Оказалось, что показанные ранее автомобили были выпущены до февраля.

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», ссылаясь на собственные источники, предприятие с февраля 2024 года находилось в простое. Следовательно, партия кроссоверов Xcite X-Cross 7, которую представили в марте на официальной презентации, была собрана раньше. С 9 апреля выпуск автомобилей возобновится, поскольку на завод прибыла новая партия машинокомплектов. Всего, отмечают источники на заводе, на сегодняшний день выпущено 3700 машин нового бренда.

Напомним, «Автозавод Санкт-Петербург» — бывшее предприятие Nissan, которое наладило сборку кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro с новым логотипом — в 2024 году должно выпустить не менее 25 000 экземпляров Xcite X-Cross 7. При этом появилась информация, что старт продаж автомобилей, намеченный на начало мая, будет отложен на неопределенный срок.