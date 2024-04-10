АВТОВАЗ опроверг слухи о том, что LADA Granta получит вариатор от «Весты»

АВТОВАЗ возобновил производство «двухпедальной» Granta — бюджетная модель LADA обзавелась «автоматом» Jatco из старых запасов. Уже известно, что машины с классической АКП выпустят ограниченным тиражом, а что будет дальше? Стоит ли ждать модификации «Гранты» с вариатором от «Весты»? На этот вопрос ответили представители марки.

С экономической точки зрения АВТОВАЗу было бы логично устанавливать на разные модели один и тот же китайский вариатор WLY CVT18. Но, похоже, эта бесступенчатая трансмиссия останется эксклюзивом LADA Vesta, поскольку внедрить ее в машины младшего семейства невозможно физически.

— Если вы внимательно посмотрите подкапотное пространство Vesta, то коробка достаточно большая, и даже здесь нам пришлось менять положение мотора, чтобы ее установить. В Granta места меньше, и эта автоматическая трансмиссия, к сожалению, механически не устанавливается в подкапотное пространство «Гранты», — цитирует руководителя проекта LADA Vesta Олега Груненкова портал «Лада.Онлайн».

Впрочем, это не значит, что автогигант окончательно поставил крест на «вариаторной» LADA Granta. Не исключено, что АВТОВАЗ найдет альтернативное решение — изучит другие варианты и выберет иного поставщика бесступенчатой коробки. Но, очевидно, если это и случится, то не скоро.

Напомним, LADA Granta с 4-ступенчатым «автоматом» Jatco получила 98-сильный бензиновый 1,6-литровый двигатель ВАЗ 21126. Складские запасы коробок остались у тольяттинцев еще с досанкционных времен. Но они не бесконечны, так что АВТОВАЗ соберет всего 5000 машин с японской КП, часть из которых пойдет в свободную продажу.