Криптозакидательство: проблема с поставками машин и запчастей решена?

«Ведомости» сообщили о краеугольном развороте в мире больших финансов: платежи за товары между Россией и Китаем пойдут в криптовалютах, а первые транш уже проведен. Решит ли острый вопрос такой подход или не решит? Могут ли расслабиться будущие и действующие владельцы иномарок? О чем говорят финансисты, узнал портал «АвтоВзгляд».

Не секрет, что ключевой проблемой в торговле с нашим новым восточным партнером были именно платежи: боясь вторичных санкций со стороны США, китайские банки не принимали «письма» из России, регулярно и периодически разворачивая транзакции. Винить китайцев по меньшей мере глупо: бизнес с Америкой в разы больше, нам пока не тягаться, так что из двух кормушек, ничтоже сумняшеся, выбрали большую. И так бы поступил каждый: первое правило банкира — защищай свои инвестиции. Означает ли это, что торговли с Россией не будет? Конечно, нет.

Торговля — один из древнейших видов предпринимательской деятельности, так что за столетия накопилось множество решений и куда более сложных задач. Например, платить можно бартером, обмениваясь товаром на товар, что вообще не отражается ни в каких проводках по «межбанку», так что ни отследить, ни прервать — физически невозможно.

За лес, за газ, за золото, в конце концов, можно купить любой товар. Во-вторых, как бы дико это ни звучало, наличные. Да, много, вагоном, наверное, придется везти, но тоже вполне себе действенное средство, которое и по сей день используется в самых конспиративных целях. Ну и напоследок — валюта спецслужб: крипта. Этот механизм мало кому понятен, но уже широко используется для проведения платежных операций там, где традиционные средства недоступны. Или неактуальны.

Фото globallookpress.com

Решение об использование криптовалюты, появившееся в прессе, должно сказать читателю лишь об одном: договоренность достигнута давно, механизмы обкатаны, «цветочки» отцвели, пошли «ягодки».

Сначала — на частном уровне попробовали, теперь вывели на государственный, читай -глобальный. Так что беспокоится действующим владельцам и страждущим по китайским автомобилям нечего — ручеек однажды проложит новое русло, если старое кто-то перегородил.

Вопрос, скорее, в другом: как скажется переход на новый вид расчетов в итоговом ценообразовании? Пока крипта в полной мере легко конвертируемую валюту не заменила, в процессе участвуют некоторые частные биржи, которые частные только на первый взгляд, следовательно, можно творить любую дичь — слова никто не скажет.

Мир же основан на правилах, помните? Так что и криптовалюта с высокой долей вероятности — решение промежуточное, скорее, «дырозатыкательное», а не фундаментальное и постоянное. А вот о том, какое же будет постоянным, мы с высокой долей вероятности узнаем уже в октябре, после встречи членов БРИКС в Казани, где вопрос трансграничных вопросов наверняка обсудят на самом высоком уровне.