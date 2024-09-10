Лавочку прикрыли: киргизский коридор поставок машин в Россию приказал долго жить

Одним из самых актуальных вариантов приобретения и доставки в Россию автомобилей из санкционного списка был «транзитный путь» через Киргизию. Машина, естественно, ехала напрямую к нам, но документы и платежи шли через среднеазиатское государство, обходя запретительные барьеры. Но теперь такой вариант не доступен: киргизский Центробанк «лавочку» прикрыл. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

С тех пор, как официальный и легальный завоз автомобилей «старых» брендов в РФ прекратился, заработала схема параллельного импорта, в рамках которого частные автокупцы снабжали всех страждущих машинами, независимо от марки и модели. Ценовые и технические запреты с легкостью обходились через «дружественные страны», куда де-юре завозился нужный автомобиль, а де-факто только документы, поскольку машина сразу же ехала прямиком прямиком к нам. Одной из таких лазеек была Киргизия.

Среднеазиатом дружить с Россией всегда было очень выгодно: во-первых, Киргизия входит в ЕАЭС, организацию экономически связанных государств со свободным торговым оборотом, вместе с Россией, Белоруссией, Арменией и Казахстаном. Во-вторых, благодаря тому же Евразийскому союзу, множество киргизов устраиваются на работу в России, фактически не считаясь иммигрантами, по упрощенной схеме.

То есть долгие годы именно Российская Федерация давала миллионные и миллиардные притоки средств внутрь небольшого государства путем предоставления киргизам работы и возможностей. Все — за, никто не против. Но внезапно оказалось, что дружба должна быть обоюдоострой, а не односторонней.

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В феврале 2022 года многие логистические и экономические процессы изменились, караваны пошли по другому пути, а Киргизия встала в цепочку, неплохо, заметим, зарабатывая на возникшей потребности своего большого соседа. По прошествии тридцати месяцев, концепция в высших сферах поменялась: отныне осуществлять поставки товаров из иностранных государств без реальной поставки на территории Киргизии запрещено тамошним ЦБ.

То есть автомобиль или груз запчастей, который раньше в Киргизию не попадал, а шел транзитом, в первую очередь документальным, отныне должен сначала в Киргизию приехать, пройти все процедуры и только после отправиться дальше, на конечное место следования — в Россию. Зачем вставлять палки в колеса не только кормильцу, но и своему бизнесу — большой вопрос, на который должны ответить большие люди, но факт остается фактом: как транзитный маршрут Киргизия исчерпана. Мы же все понимаем, что это — цветочек, предвещающий появление ягодки?

Станет ли сложившаяся ситуация проблемой для российских импортеров? Определенно — станет, поскольку огромное количество автомобилей, запасных частей, расходников и всего остального поставлялось именно через Киргизию — это был самый быстрый и понятный путь. Безусловно, найдутся новые маршруты, не даром же большой друг Эрдоган засобирался в БРИКС.

Но, во-первых, понадобится время на отладку процессов и «наведение мостов», а во-вторых, вырастут цены. Опять. И читая подобные новости в разрезе личной эксплуатации автомобиля стоит принять меры: оперативно закупить срочное, взвесив «за» и «против» рассмотреть приобретение среднесрочного, прикинуть наперед. А дальше — видно будет.