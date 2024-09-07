Новые и обновленные LADA, новые «китайцы», новые проблемы с запчастями: итоги недели

АВТОВАЗ приостановил производство LADA Niva Legend, VGV объявил рублевые цены на кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, Forthing анонсировал российский запуск модели T5, Hongqi — роскошного седана L1, а НАПИ шокировало новостью о подорожании запчастей на китайские машины. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

В прайс-листе Niva Legend на официальном сайте LADA появилась пометка «не производится». И как оказалось, АВТОВАЗ действительно приостановил выпуск внедорожника. Но не из-за дефицита комплектующих, как это бывает обычно, а из-за скорого обновления. Но вот вопрос: какая модель раньше окажется на конвейере — «богатая» Niva Legend или электрический e-Largus, который должен отправиться в серию до конца сентября?

Не обошлось на этой неделе и без новостей от китайских автопроизводителей. Так, марка VGV объявила рублевые цены на кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. На момент записи нашего видеообзора их еще не было в продаже, но теперь обе модели вышли на рынок. Кроме того, совсем скоро, уже 9 сентября, в России дебютирует компактный Forthing T5. А в следующем году — во второй половине — до нас доберется люксовый седан L1 от Hongqi.

В продолжение темы новых автомобилей и продаж — известие о том, что прошлый месяц стал лучшим для российского рынка за последние 10 лет. Дилеры передали покупателям 155 тысяч машин (35% к году), и в сентябре, как ожидают эксперты, тенденция сохранится. Кстати говоря, ТОП-5 самых популярных брендов по итогам августа выглядит следующим образом: LADA, Haval, Chery, Geely и Changan.

Но, к сожалению, в России растут не только продажи новых автомобилей, но и стоимость оригинальных запчастей для «китайцев». В НАПИ подсчитали, что за последний год они прибавили в цене аж 45%, и в основном дорожали кузовные элементы. На 30% увеличится в обозримом будущем и стоимость полиса ОСАГО, о чем предупреждает Национальный автомобильный союз. Только уже не на «китайцев», а на все машины вообще.

А подробнее об этих и других самых главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.