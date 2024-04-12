Skoda наладит производство автомобилей в Казахстане

Чешский автопроизводитель и власти Казахстана официально подписали соглашение о выпуске машин Skoda в Костанае. Правда, производство автомобилей начнется как минимум через год.

Как сообщают представители Skoda, на 2024 год запланирована технико-экономическая оценка проекта, а непосредственно сборка машин стартует не раньше 2025-го. Предприятие Allur наладит выпуск обновленной Octavia, а также кроссоверов Kamiq, Karoq и Kodiaq последних поколений. Детальной информации о том, с какими агрегатами будут производиться машины и какое оснащение они получат, нет.

Первое время собирать автомобили планируют крупноузловым методом, но не исключено, что в дальнейшем локализацию углубят — наладят сварку и окраску кузовов.

Напомним, ранее сообщалось, что Skoda планирует открыть 15 шоу-румов в крупнейших городах Казахстана. Объем инвестиций в проект составит 26 миллиардов тенге — около 5,4 млрд. рублей. В течение следующих пяти лет чехи намерены продать в стране не менее 200 000 автомобилей.