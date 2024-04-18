АВТОВАЗ готовит для LADA Iskra 6-ступенчатую «механику»

По информации сообщества Avtograd News, оперирующего инсайдерскими сведениями с автозавода, для «Искры» готовят 6-ступенчатую механическую коробку передач, а в топовых версиях модель получит вариатор. О двигателях пока информации не так много, но сообщается, что базовым вариантом станет 90-сильный атмосферный 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор ВАЗ-11182.

В семейство «Искра», напомним, войдут седан, универсал и его «внедорожная» версия Cross. Ездовые прототипы новинок уже тестируются как на закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования. Первое время Iskra будет предлагаться параллельно с LADA Granta, а потом последнюю снимут с производства — ожидается, что случится это в 2026-2027 году.

Напомним, официальная премьера семейства «Искра» состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Серийное производство и старт продаж новинки начнутся в 2025 году.