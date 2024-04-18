Российский завод Mercedes-Benz начнет выпуск «китайцев»

Открытое в 2019 году производство Mercedes-Benz в Подмосковье продержалось до 2022 года, после чего из-за санкций и в связи с уходом марки с российского рынка было остановлено. К работе завод вернется уже в мае 2024-го, но с новым партнером.

По последней моде, современное предприятие в Есипово, что в Солнечногорском районе Подмосквья, реанимирует автопроизводитель из Китая. Однако пока не ясно, какая компания локализует тут сборку своих моделей. Но секрет, как заявил в эфире канала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев, будет раскрыт совсем скоро.

Напомним, что еще весной 2023-го завод выкупил один из крупных российских дилеров «Мерседес» — компания «Автодом» приобрела все российские активы немецкого бренда. В конце же прошлого года на заводе состоялась и пилотная сборка неких автомобилей. По инсайдерским данным, речь идет о машинах премиальной китайской марки Hongqi, однако другие источники говорят о моделях Exeed.