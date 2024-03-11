Exeed готовит для России два обновленных кроссовера

В рамках анонсированного обновления модельной линейки на российском рынке марка Exeed готовит премьеру двух рестайлинговых моделей. Уже этой весной китайская компания представит нам улучшенные версии кроссоверов LX и TXL.

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на данные из презентации новинок для дилеров, речь идет о дебюте на отечественном рынке Exeed LX, который после рестайлинга получил оформление передней части кузова в стиле Exeed RX, а также новый салон с парой 12,3-дюймовых экранов, переработанным центральным тоннелем и измененной формой «баранки».

Второй новинкой станет рестайлинговый Exeed TXL — модель практически не изменилась внешне, но вот по интерьеру стала близка все к тому же Exeed RX. Это подразумевает сдвоенные 12,3-дюймовые дисплеи, иной руль, перекомпонованный центральный тоннель, на котором организованы емкость для мелочей и беспроводная зарядка для смартфонов, а селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку.

О технических изменениях моделей пока не сообщается. В России кроссоверы доступны с 1,5-, 1,6- и 2-литровыми бензиновыми турбомоторами, с роботизированной или автоматической коробками передач, передним или полным приводом.