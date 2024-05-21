В Нижнем Новгороде презентовали три модели возрожденной «Волги»

Вице-премьер Денис Мантуров еще несколько месяцев назад пообещал, что к середине 2024-го года марка «Волга» возродится, и это случилось. Первая публичная презентация автомобилей — седана и двух кроссоверов — состоялась в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», где машины показали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В линейку бренда войдут седан и два кроссовера

— Михаил Владимирович ровно год назад здесь, в Нижнем, предложил подумать о возрождении бренда, и вот, спустя год, он первым увидел предсерийные модели. Сборкой будет заниматься ООО «Производство Легковых Автомобилей» на территории нижегородского автомобильного кластера, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Volga.

Выпуск серийных автомобилей наладят уже в этом году, а в следующем — предприятие планирует перейти на полный цикл производства. На конвейер встанут три модели: среднеразмерный седан Volga С40, кроссовер С-класса Volga К30 и более крупный Volga К40 (класс D). Это — чуть видоизмененные Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Changan UNI-Z соответственно.

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Заявлено, что все автомобили Volga получат 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм, который будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. В оснащение войдут различные электронные ассистенты водителя, а штатная мультимедийная система сможет поддерживать российские сервисы. Продавать машины, по неподтвержденным данным, будут через бывших дилеров Skoda.

— Мы планируем создание отечественного производства большинства критически важных компонентов. В настоящий момент нижегородские инженеры прорабатывают решения, которые позволят организовать глубокую локализацию платформы и основных узлов и агрегатов. В нижегородском автомобильном кластере есть все, чтобы реализовать это — опыт, традиции, производственные компетенции и лучшая инженерная школа в стране, — заявил руководитель АО «Производство легковых автомобилей» Александр Подоплелов.

Остается лишь добавить, что объем инвестиций в проект, включая вложения в НИОКР, организацию сборки автомобилей и создание российской компонентной базы, превысит 60 млрд. рублей.