Общественники призвали включить автомобили Volga в перечень такси

Общероссийское объединение пассажиров считает, что автомобили возрожденной российской и советской марки Volga нужно допустить к работе в такси. Организация подготовила соответствующее письмо для главы Минпромторга Антона Алиханова.

Как сообщает «Российская газета», если новые «Волги» обзаведутся ливреей с шашечками, производители таких автомобилей будут больше заинтересованы в локализации своих моделей. К сожалению, на сегодняшний день она находится на довольно низком уровне. Пока дело не дошло даже до местной покраски.

По словам председателя упомянутого объединения Ильи Зотова, появление «Волги» в отечественном таксопарке позволит расширить ассортимент машин, представленный в классах «Комфорт» и «Комфорт Плюс». Сейчас в белом списке, появившемся из-за закона о локализации такси, мало моделей подобного уровня, и Volga могла бы занять почти пустующую нишу.

Напомним, в модельный ряд Volga поначалу войдут три представителя нижегородской сборки: кроссоверы K40, K50 и седан C50. Все они являются копиями китайских моделей Geely.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что производители новых автомобилей Volga уже анонсировали их появление на отечественных дорогах в качестве такси.