Поставки подержанных легковушек из Китая в Россию выросли в 2,4 раза

С января по апрель на территорию нашей страны завезли из дружественного Китая 28,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, поставки «бэушек» подскочили на 140% или в 2,4 раза.

Чаще всего таким путем к нам приезжает Toyota Corolla

Такими цифрами в своем канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, свыше четверти «пробежных» моделей, доставленных из Поднебесной, получили шильдик концерна Volkswagen. За указанный период в Россию добралось 7711 машин.

На втором месте расположился Audi за счет 3654 импортированных автомобилей с характерным логотипом в виде соединенных колец. Тройку лидеров замкнула японская Toyota благодаря 3059 экземплярам. В первую пятерку также сумели войти Honda и BMW.

Г-н Целиков обратил внимание, что в структуре импорта оказалось не слишком много «китайцев». Они заняли долю 12,4%, что вылилось в 3660 автомобилей. В лидеры выбились Haval, Jetta и Geely.

Тем временем самой популярной моделью, попадающей в РФ из Китая, считается седан Toyota Corolla с показателем 2136 экземпляров. В топ-3 включены Volkswagen Tayron и Audi Q3.

