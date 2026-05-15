В России на треть выросла популярность шиномонтажа

Согласно итогам почти минувшего сезона «переобувки», российские водители стали чаще пользоваться услугами шиномонтажа. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 28%.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные международной сети автосервисов Fit Service, собравшей статистику с начала марта по 7 мая. По словам экспертов, в 2026-м шиномонтаж в нашей стране пользовался наибольшим спросом в апреле.

В то же время в заказа-нарядах на 33% подросло количество сопутствующих сезонных услуг. Например, помимо смены резины, автомобилисты заказывали диагностику «железного коня». Сервисмены проверяли двигатель, ходовую часть, климатическую систему. В некоторых случаях проводился комплексный мониторинг.

В результате средний чек на проведенные работы почти достиг отметки 7,3 тыс. рублей. То есть он оказался скромнее на 3%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. Однако мартовские значения были примерно на 16% выше апрельских.

