«Москвич» прокомментировал слухи о прекращении производства «Москвич 3е»

Возрожденный отечественный бренд не намерен отказываться от выпуска электрического кроссовера «Москвич 3e». Представители завода официально подтвердили, что модель остается в производственном плане предприятия.

В этом году столичный автозавод выпустил всего 37 «электричек»

Пресс-служба МАЗ «Москвич» отреагировала на разошедшуюся в СМИ информацию о прекращении выпуска единственного в гамме бренда электромобиля. По данным Минпромторга России, просочившимся в прессу, в 2024 году завод собрал всего 37 кроссоверов «Москвич 3е» и больше якобы выпускать не планирует. Однако на предприятии опровергли эту информацию.

— Завод «Москвич» не приостанавливал производство электромобилей «Москвич 3е». Завод работает в штатном режиме, прогнозный план на 2024 год составляет 3 тысячи электромобилей, — отметили в компании.

Добавим, что за весь прошлый год в столице было произведено немногим более 5 тысяч электрокроссоверов. Сегодня дилеры просят за «Москвич 3е» от 3 025 000 рублей — столько стоят машины 2023 года выпуска.