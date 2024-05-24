УАЗ превратил «Буханку» в трансформер

Ульяновский автозавод иногда все же прислушивается к запросам потребителей и заказчиков, модернизируя свои автомобили. Вслед за бронированным внедорожником UAZ Patriot предприятие выпустило необычную «Буханку» — с трансформируемым салоном.

Как сообщает российский автопроизводитель в своем telegram-канале «УАЗ Сегодня», новинка разработана специально для подразделений, несущих службу в зоне СВО. Комплект заводских деталей позволяет превратить салон в «скорую» — в кузове устанавливаются кронштейны и ремни, на которых крепятся носилки для четырех раненных бойцов. Естественно, в обычной ситуации машина может перевозить военнослужащих с вооружением, либо перемещать 800 кг груза.

Напомним, ранее УАЗ объявил о создании особой версии внедорожника Patriot. Автомобиль получил стационарную противоосколочную броню в дверях и съемные бронелисты для остекления и задней стенки салона. Кроме того, машина обзавелась четырехлистовыми рессорами, дополнительными пружинами и новыми амортизаторами, рассчитанными на повышенную нагрузку. Эту машину также отправили в зону СВО, и теперь ульяновцы ждут обратной связи, чтобы при необходимости внести еще какие-либо изменения.