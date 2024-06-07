АВТОВАЗ представил новую версию LADA Vesta

Петербургский международный экономический форум фактически превратился в бенефис АВТОВАЗа — российский автогигант представил не только абсолютно новую модель LADA Iskra, но и необычную по ряду причин версию уже давно продающейся «Весты».

На стенде Самарской области автопроизводитель выставил предсерийный вариант LADA Vesta с ручным управлением, которое позволяет использовать ее водителям с нарушением функций одной или обеих ног. Специальный рычаг, расположенный слева от руля, механически связан с педалями: при перемещении его на себя шофер приводит в движение акселератор, от себя — активирует тормозную систему. Заявлено, что благодаря такому решению возможность классического управления при помощи педалей сохраняется.

Другой особенностью «Весты» стала связка двигателя и коробки передач. Естественно, вариант с ручным управлением оснащен вариатором, но на конкретном выставочном экземпляре он агрегатирован со 106-сильным бензиновым 1,6-литровым мотором. В продаже таких версий LADA Vesta на сегодняшний день нет.

— Этот экономичный и эффективный силовой агрегат в настоящее время находится в стадии подготовки производства, — уточнили представители АВТОВАЗа.

Напомним, в настоящее время двухпедальная версия модели предложена только с атмосферным 122-сильным 1,8-литровым бензиновым мотором 1.8 Evo — ему аккомпанирует китайский вариатор WLY CVT18, имеющим семь виртуальных передач.