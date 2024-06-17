Глава АВТОВАЗа раскрыл новые подробности о LADA Iskra

На Петербургском международном экономическом форуме отгремела премьера новой LADA Iskra, в ходе которой были раскрыты первые детали о модели. Серийное производство автомобиля начнется не раньше 2025 года, но более подробные сведения о новинке уже постепенно появляются.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в беседе с РИА «Новости» заявил, что благодаря «Искре» компания намерена омолодить аудиторию. Топ-менеджер уверен, что новая модель «добавит сторонников, ценителей и любителей марки», а также позволит привлечь новых клиентов за счет более молодежного дизайна и интересной цены. Обещают, что стоимость LADA Iskra будет лежать в диапазоне от 1 до 1,3 млн. рублей.

На молодежь рассчитано и оснащение новинки. По словам г-на Соколова, «Искра» получит мультимедийную систему с сервисами «Яндекса». Кроме того, будет предусмотрено управление различными функциями машины с помощью голосовых команд.

Ранее стало известно, что в стандартное оснащение LADA Iskra войдут системы ABS и ESP, а также электроусилитель руля. А вот поясничного упора на сиденьях, ручек на потолке, регулировки ремней безопасности по высоте, кнопки запуска двигателя и светодиодной оптики у новинки не будет.

Напомним, LADA Iskra предложат в трех версиях — с 90-сильным 8-клапанным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также с более мощным 16-клапанным 106-сильным вариантом двигателя в связке с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Детальная информация о машине будет раскрыта ближе к ее выходу на рынок, намеченному на начало следующего года.