Автозавод «Москвич»: в чем секрет бренда?

Автомобильный завод «Москвич» открыл новую главу своей истории два года назад: первая модель возрожденного бренда — кроссовер с индексом 3 — встала на конвейер в конце ноября 2022-го. Какие производственные процессы предприятие освоило за это время? Как повлияло снижение цен на темпы продаж? Как в действительности обстоят дела с запчастями и послепродажным обслуживанием? Стоит ли ждать расширения модельного ряда? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» ответил коммерческий директор Московского автомобильного завода «Москвич» Максим ЗЛАТОКРЫЛЕЦ .

— Вопрос, который интересовал и до сих пор интересует многих: почему на руинах Renault было решено возродить именно Москвич, а не создать некий новый отечественный бренд? Кто автор этой идеи?

— Территория, на которой сейчас находится завод «Москвич», — историческая площадка, это бывший автомобильный завод имени Ленинского комсомола. С 1998 года ее часть и некоторые цеха передали совместному предприятию правительства Москвы и Renault, позднее они перешли под контроль компании «Renault Россия».

А дальше, вы знаете, французы приняли решение закрыть московский завод и покинуть наш рынок. Тогда столичные власти во главе с Сергеем Собяниным перевели предприятие на баланс города, что позволило сохранить и производственную площадку, и уникальный коллектив.

— Максим, а сколько реально прошло времени от принятия решения о возрождении марки до выпуска первой машины?

— Менее чем полгода. В мае 2022-го приняли решение, а уже в ноябре мы объявили официальный старт производства кроссовера Москвич 3, к которому чуть позже присоединился и электромобиль Москвич 3е.

Фото МАЗ Москвич.

Бывший собственник не оставил ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Поэтому фактически мы все начинали с нуля.

Поставить на конвейер полностью российский автомобиль немедленно н евозможно: требуется разработка своей платформы и локализация ключевых автокомпонентов в России. Так что для скорейшего запуска работы на первом этапе мы начали производить машины методом крупноузловой сборки.

— Какие производственные процессы завод освоил за это время?

— Мы проделали масштабную работу: от создания новых стандартов и обучения персонала до подготовки оборудования для разгрузки и доставки комплектующих и, конечно, для самой линии сборки. Мы с нуля создали программное обеспечение для всех процессов, которые задействованы при производстве автомобилей.

Так, например, мы разработали процедуру работы с деталями: под них также нужно было выделить отдельную зону и все систематизировать. Другое важнейшее направление — логистические процессы внутри завода, чтобы все детали доставлялись на посты точно в срок и в нужной последовательности.

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— Недавно вы перешли на производство полного цикла, или, как по-другому называют этот процесс, — мелкоузловую сборку. Чем отличается процесс от крупноузловой сборки?

— Все верно. Мы запустили производство автомобилей Москвич 3 и электромобилей Москвич 3е по технологии полного цикла. Стоит отметить, что «Москвич» — единственный автозавод в России, который в нынешних условиях сумел добиться подобного результата после ухода европейских производителей.

Мы локализовали на территории России процессы сварки, окраски, дополнительной антикоррозийной защиты и сборки. Благодаря этому доля операций производства, осуществляемых на территории России, выросла в 18 раз — вместо порядка 50 компонентов при сборке готовых автомобилей теперь используется более 900 деталей.

Для запуска сварки смонтировали новую современную роботизированную систему оборудования. Производственная линия включает в себя 114 роботов и 145 беспилотных доставщиков. Также мы с нуля написали российское программное обеспечение для запуска процессов окраски и внедрили специальную антикоррозийную обработку кузова. В целях мониторинга качества сборки в систему контроля были добавлены и автоматизированы 49 дополнительных измерений и тестов.

Однако это лишь часть локализации производства. Параллельно мы подбираем российских поставщиков силовых элементов управления, тормозных систем и других компонентов, чтобы перейти к более глубокой локализации наших автомобилей.

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— Что даст клиентам новый процесс производства автомобилей?

— Во-первых, наверное, самый главный аргумент — это цена. Переход на производство по технологии полного цикла значительно — до 25% - сократил логистические расходы предприятия. За счет этого с марта этого года нам уже удалось существенно снизить цены на наши автомобили. И сейчас городской кроссовер Москвич 3 является одним из самых доступных автомобилей в своем сегменте.

Во-вторых, процесс производства полного цикла требует больше человеческих ресурсов. Поэтому на предприятии было создано 490 новых рабочих мест.

В-третьих, благодаря запуску собственной окраски мы можем предложить нашим клиентам опцию окраски машины в два цвета, крыша — чёрная, кузов — в любом из пяти представленных в модельной линейке цветов.

И в-четвертых, мы адаптировали кузова наших автомобилей к российскому климату. Дополнительная антикоррозийная защита, которая производится на заводе, дает гарантию долговечности автомобиля в достаточно суровых погодных условиях нашей страны.

— Как продвигается локализация автомобилей Москвич? Какие элементы автомобиля уже локализованы?

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— Уровень локализации автомобилей Москвич постоянно растет. В настоящий момент у нас локализованы устройства вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», технологические жидкости. И, как я говорил ранее, мы уже локализовали процессы сварки, окраски, антикоррозийной обработки и сборки.

Кроме того, мы уже используем часть аксессуаров, которые производятся в России — например, коврики, щетки стеклоочистителя и прочее.

— Какие ближайшие планы по локализации?

— Локализация автокомпонентов — достаточно сложный и, я бы даже сказал, скрупулезный процесс. Важно найти надежных качественных поставщиков по разумной цене. Зачастую бывает так, что привезенные компоненты сильно дешевле тех, которые производятся в России. Это, безусловно, связано с объемами. Чем больше заказ — тем дешевле деталь. Поэтому мы работам с этой задачей очень четко и последовательно.

В этом году мы планируем локализовать сразу несколько компонентов — аккумуляторную батарею 12В, шины, колеса и стекла. В следующем году планируем локализовать телематику, мягкие элементы сидений и другие компоненты.

В будущем уровень локализации автомобилей Москвич будет значительно выше, чем это было у прежнего собственника завода — компании «Рено».

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— Другой немаловажный вопрос: как на заводе контролируется качество готовых автомобилей? Что представляет собой современный ОТК?

— Проверке качества на предприятии уделяется особое внимание, и она осуществляется по специально разработанному стандарту, который включает в себя сразу несколько методик. На линии главного конвейера работают специальные посты проверки, их задача — контролировать выполнение всех ключевых технологических процессов. Готовый автомобиль, перед тем, как отправить на склад, проходит несколько десятков постов контроля.

Каждый готовый автомобиль многократно тестируется: проверяется тормозная система, работа бортового освещения, машины проходят стенды развала-схождения, специальную душевую камеру, где выявляются недостатки герметичности кузова. Кроме того, автомобили прогоняются на различных видах дорожного покрытия: трек для этого расположен прямо под заводским сборочным цехом.

В дополнение к перечисленному предусмотрена и выборочная, более тщательная проверка машин по 400 пунктам. Каждую смену контролеры проверяют два автомобиля, выбранные случайным образом. На контроль каждого уходит порядка 4-6 часов. В проверку в том числе входят и испытания в городе — в режиме реальной эксплуатации с активными разгонами и торможениями.

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— Цена, как вы заметили, — самый главный вопрос, который интересует всех. Что происходит с ценой на автомобили Москвич? В марте вы сильно обрушили цены, долго ли удастся их удерживать на таком уровне?

— Наша цель — сделать Москвич доступным российским автомобилем. По уровню оснащения автомобили Москвич смотрятся выгодно на фоне конкурентов. Даже в стандартной комплектации автомобили очень хорошо укомплектованы, я говорю в том числе о бесключевом доступе, камерах заднего вида, люке и так далее.

В марте нам, действительно, удалось снизить цены на наши автомобили, благодаря подготовительным процессам к производству полного цикла и перестроению логистики.

Основная проблема при покупке автомобиля — клиент не может получить ту цену, которую анонсирует бренд, все предлагают дополнительные условия, которым сложно соответствовать и в которых сложно разобраться. Мы пошли другим путем — напомню, что мы сделали условия покупки автомобилей Москвич совершенно понятными. Чтобы получить минимальную цену, не нужно выполнять никаких условий в виде кредитов и трейд-инов. Это честная цена без дополнительных навязанных функций. И мы будем стремиться к тому, чтобы наши цены всегда были интересны для покупателей.

Фото производителя.

— По итогам 2023 года Москвич 3 занял 4-е место в сегменте малогабаритных кроссоверов, что говорит о реальном интересе потребителя к продукции столичного автозавода. В этой связи вполне резонный вопрос: сколько машин вы реализовали по итогам 2023 года и какую планку ставите себе на 2024-й?

— В 2023 году мы реализовали более 15,3 тысячи автомобилей конечному клиенту, в дилерскую сеть мы продали более 18 тысяч машин. В 2024 году мы поставили себе цель по продажам — 27 тысяч автомобилей, и будем к ней стремиться. В настоящий момент мы уже идем с показателями, которые выше прошлогодних.

— В марте «Москвич» реализовал рекордные для бренда 3 тысячи автомобилей, а в последние два месяца мы наблюдаем продажи Москвичей на уровне чуть больше 1,5 тысячи автомобилей. С чем это связано?

— Как я говорил ранее, в марте нам удалось снизить цены на наши автомобили и сделать условия покупки максимально понятными без дополнительных условий. В настоящий момент кроссовер Москвич 3 является одним из самых доступных в своем сегменте, и на фоне конкурентов смотрится очень привлекательно.

Мы отмечаем повышенный спрос на наши автомобили, многие из которых в официальных дилерских центрах либо раскуплены, либо забронированы. Машины не успевают доезжать до дилеров, как буквально сразу отправляются к клиентам. Поэтому сейчас мы будем работать над тем, чтобы ускорять наши поставки, и планируем к концу месяца наполнить склады дилеров новыми автомобилями.

Фото портала АвтоВзгляд.

— На сегодняшний день вы предлагаете три модели: бензиновый кроссовер Москвич 3, электрический Москвич 3е и лифтбэк Москвич 6. При этом недавно вы объявили про новинку — Москвич 8. Не могли бы вы рассказать о ней поподробнее?

— Расширение модельного ряда является неотъемлемой частью нашей стратегии. В конце этого года мы действительно рассчитываем вывести на рынок новую модель — Москвич 8. Это семейный семиместный кроссовер, который станет отличным выбором и для путешествий, и для деловых поездок. Сегмент семиместных автомобилей почти не занят на российском рынке, поэтому, я думаю, автомобиль будет пользоваться популярностью.

Дизайн новой модели отличает массивная решётка радиатора, интегрированная со светодиодной передней оптикой, и характерная для автомобилей Москвич линия задней светодиодной оптики вдоль всего багажника. Данная модель будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 л.с.). Модель также порадует большим количеством технологичных опций и современных систем безопасности. Производство и продажи кроссовера Москвич 8 мы планируем начать примерно в октябре-ноябре этого года. Тогда же объявим и цены.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Но Москвич 8 — крупный кроссовер, а на российском авторынке наблюдается явный дефицит субкомпактных моделей. Не планирует ли «Москвич» заполнить эти ниши, предложив покупателям небольшие седаны и паркетники?

— У нас есть планы по дальнейшему расширению модельной линейки, но пока я не готов раскрывать секреты. Будем рассказывать о наших планах по мере развития проектов.

— Хорошо, ждем с нетерпением! А пока — к постпродажному обслуживанию. Мы видим, что автозавод «Москвич» активно расширяет модельный ряд, и продажи его автомобилей стремительно растут. При этом потребителя очень волнуют вопросы гарантийного и постгарантийного ремонта. Насколько дилерская сеть марки обеспечена запасными частями, начиная от сайлентблоков и различных «резинок», заканчивая силовыми агрегатами и «кузовщиной»?

— Еще на этапе подготовки к выводу бренда на рынок мы публично анонсировали, что для нас важно обеспечить комфортное, доступное и, что самое главное, качественное обслуживание. Поэтому данному направлению уделяется особое внимание: у «Москвича» сейчас 85 дилерских центров в 53 городах России, и мы продолжаем точечно открывать новые автосалоны там, где есть такая потребность.

На все автомобили Москвич распространяется гарантия 100 000 км пробега или 3 года. Стоимость регулярного ТО у нас существенно выгоднее, чем у конкурентов в этом сегменте. Все регламентные работы прозрачны и описаны на официальном сайте.

Фото портала АвтоВзгляд.

На центральном складе запасных частей всегда поддерживается необходимая номенклатура для всех наших моделей. Склад постоянно пополняется самыми ходовыми позициями. Например, в настоящий момент на центральном складе доступно более 3 тысяч уникальных наименований.

На складе всегда в достаточном количестве находятся запчасти для проведения регулярного технического обслуживания, например, воздушные и масляные фильтры, свечи зажигания. Также на складе поддерживается номенклатура для проведения кузовных работ — стекла, крылья, бампера, фары, фонари и многое другое. То есть, как видите, мы действительно стараемся обеспечить тот высокий уровень сервиса, о котором заявляли.

— К слову, об уровне сервиса. Запчасти — запчастями, а предусмотрены ли на заводе «Москвич» какие-либо программы обучения и повышения квалификации персонала?

— Разумеется. У нас есть Учебный центр, где технический персонал дилерских центров изучает методы обслуживания, диагностики и ремонта, и на практических занятиях, используя специальное оборудование, оттачивает свои навыки непосредственно на учебных автомобилях и агрегатах «Москвича».

Менеджеры по продажам и мастера-консультанты также вовлечены в процесс — их внимание акцентируют на ключевых особенностях и преимуществах автомобилей в сравнении их с конкурентами и на презентациях моделей клиентам.

Кроме того, поскольку мы заинтересованы в качественном клиентском сервисе, проводим регулярную проверку компетенций и, если необходимо, дополнительное обучение руководителей разных уровней дилерских центров.

— И напоследок вопрос почти личного характера: какие эмоции испытывает коллектив, возродивший легендарный бренд?

— Я бы сказал так: энтузиазм и огромную гордость за то, что сопричастны к возрождению бренда, что сделали невозможное и запустили производство менее чем за 6 месяцев, смогли наладить все процессы с нуля и вывести на рынок новые автомобили.