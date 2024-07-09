Петербургские Aurus получат оригинальный дизайн кузова и салона

Выпуском автомобилей российской премиальной марки Aurus сейчас заняты НАМИ в Москве и «Соллерс» в Елабуге в Татарстане, но до конца 2024 года сборка машин начнется на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. И на то предприятие уже ищут новых сотрудников.

На популярной онлайн-площадке с предложениями о работе компания «Аурус Моторс» опубликовала несколько объявлений с вакансиями на новое предприятие. Среди требующихся работников — инженеры по разработке экстерьера и интерьера. А поиск таких специалистов намекает на то, что для новых моделей Aurus, которые станут русифицированными версиями машин некой китайской марки, создадут собственный уникальный дизайн кузова и салона.

Никакой информации о том, какие именно модели встанут на конвейер завода в Северной столице, нет, однако ранее появились сведения, что гамму Aurus пополнят более доступные машины, построенные на базе автомобилей другой марки. Какая компания станет технологическим партнером, тоже не сообщается. Известно лишь, что речь идет сразу о четырех новых моделях под брендом Aurus.