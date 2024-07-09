Стало известно, сколько автомобилей «Волга» будут выпускать в Нижнем Новгороде

Этой весной в Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» состоялась презентация седана и двух кроссоверов возрожденного бренда Volga. Теперь же появились и первые оценки масштабов производства.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе форума-выставки «Иннопром-2024» озвучил прогнозы по объемам производства автомобилей Volga. В интервью ТАСС он сказал, что речь идет о масштабах уровня оригинальной «Волги» — то есть нижегородский автокластер намерен выпускать до 100 тысяч машин ежегодно.

Сборку серийных автомобилей наладят уже в этом году, а в следующем — предприятие перейдет на полный цикл производства. Но не исключено, что процесс ускорится, если, договорившись со своим индустриальным партнером, нижегородцы смогут с дополнительной господдержкой «сдвинуть программу немного влево». Именно над этим, а также над возможным расширением модельного ряда в компании сейчас и работают.

На сегодняшний день в гамме Volga заявлено три модели: среднеразмерный седан С40, кроссовер С-класса К30 и более крупный К40 (класс D). Все они будут оснащаться 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Цены объявят ближе к старту продаж.