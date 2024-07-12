АВТОВАЗ анонсировал выход «полнофункциональной» LADA Vesta

Процесс импортозамещения, сопряженный с возвращением утраченных опций, для LADA Vesta подзатянулся. Однако ожидается, что все проблемы будут решены в ближайшие месяцы и российский автогигант вернет в продажу машину с более богатым оснащением.

И, как сообщает агентство «Прайм», одной только улучшенной «Вестой» дело не обойдется: новыми, ранее недоступными, опциями обзаведутся и «Нива», и «Гранта». В частности, классическая Niva Legend получит водительскую подушку безопасности, а Niva Travel — водительский эйрбэг и подушку безопасности переднего пассажира. Что касается «Гранты», то ей вернут климат- и круиз-контроль. Случится все это в четвертом квартале нынешнего года, но до того на рынок выйдет улучшенная Vesta.

— В третьем квартале 2024-го стартует выпуск и продажа полнофункциональных версий LADA Vesta. Наконец-то на эту модель вернется ESP и связанные с ней другие функции. В частности, динамические линии разметки при движении задним ходом. Также машина получит датчики слепых зон, функцию электроскладывания зеркал, передний парктроник и трехступенчатый подогрев кресел. Таким образом, «Веста» окончательно вернет себе опции, которые были утрачены в связи с уходом партнера два года назад, — заявил официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

В те же сроки должен стартовать серийный выпуск седана LADA Aura в Тольятти, а в Ижевске на конвейер встанет электромобиль LADA e-Largus. До конца года также стартует сборка серийной LADA Niva Sport.