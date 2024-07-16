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Производство седана Geely Emgrand наладили в Белоруссии

До сих пор четырехдверки импортировали из Китая

Белорусский завод «Белджи», выпускающий как автомобили под собственным одноименным брендом, так и машины Geely, освоил производство седана Emgrand. Правда, пока не совсем понятно, под какой маркой будут продавать локализованную модель.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Производство седана Geely Emgrand наладили в Белоруссии

Как сообщает Quto.ru, выпуск Geely Emgrand наладили на предприятии в Борисовском районе еще два месяца назад. Четырехдверки производят по схеме крупноузловой сборки — из Китая поставляется сваренный и окрашенный кузов, который в Белоруссии превращается в полноценный автомобиль.

Вероятнее всего, седаны поступят в продажу все-таки под брендом Belgee. Тем более что представители завода ранее сообщали о намерении расширить модельный ряд собственной марки за счет «Эмгранда». Но пока официальных подтверждений этого предположения нет.

Как бы то ни было, локализованная модель оснащается 122-сильным 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем, агрегатированным с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Стоимость белорусского Geely Emgrand не названа. В настоящее время в России автомобили китайской сборки предлагаются по цене от 2 009 990 рублей.

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