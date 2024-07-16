Производство седана Geely Emgrand наладили в Белоруссии

Белорусский завод «Белджи», выпускающий как автомобили под собственным одноименным брендом, так и машины Geely, освоил производство седана Emgrand. Правда, пока не совсем понятно, под какой маркой будут продавать локализованную модель.

До сих пор четырехдверки импортировали из Китая

Как сообщает Quto.ru, выпуск Geely Emgrand наладили на предприятии в Борисовском районе еще два месяца назад. Четырехдверки производят по схеме крупноузловой сборки — из Китая поставляется сваренный и окрашенный кузов, который в Белоруссии превращается в полноценный автомобиль.

Вероятнее всего, седаны поступят в продажу все-таки под брендом Belgee. Тем более что представители завода ранее сообщали о намерении расширить модельный ряд собственной марки за счет «Эмгранда». Но пока официальных подтверждений этого предположения нет.

Как бы то ни было, локализованная модель оснащается 122-сильным 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем, агрегатированным с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Стоимость белорусского Geely Emgrand не названа. В настоящее время в России автомобили китайской сборки предлагаются по цене от 2 009 990 рублей.