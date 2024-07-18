АВТОВАЗ выпустил «Ниву» со светодиодной оптикой

Российский автогигант хоть и занят подготовкой к запуску в производство новых моделей Iskra и Aura, о существующих автомобилях не забывает. На сей раз АВТОВАЗ уделил внимание своей Niva Legend, которая получила небольшие изменения во внешности.

Внедорожник стал чуть технологичнее и стильнее

По информации сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», которое располагает инсайдерскими сведениями с автозавода, культовый внедорожник LADA Niva Legend ждет очередная модернизация. Правда, по большей части изменения будут носить косметический характер и не окажут особого влияния на общее ощущение от автомобиля.

«Нива» получила LED-оптику, но не стоит надеяться на полностью новые фары и фонари — светодиоды появились только в ходовых огнях. Кроме того, чуть изменились повторители поворота — их укомплектовали прозрачными рассеивателями вместо привычных оранжевых.

Сообщается, что с конвейера сошло два «модернизированных» автомобиля — очевидно, в тестовом режиме. Когда Niva Legend с диодной оптикой отправится в серию, неизвестно. По идее, первой такой опцией должна обзавестись топовая модификация модели Sport. А она, напомним, поступит в продажу в декабре 2024-го.