Ржавый кузов: почему российские автозаводы недовольны отечественной сталью

Одна из достаточно острых и больных проблем отечественного автопрома, которую затронули участники завершившегося на днях XV Московского международного форума автомобилестроения: нехватка качественной стали для производства компонентов. Причем не только кузовных. Одновременно, как выяснилось, российские металлурги крайне недовольны отсутствием спроса на свою продукцию со стороны наших автозаводов. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации.

Российских металлургов не устраивает, что в Россию поступает зарубежная сталь высоких переделов, заметили присутствовавшие на мероприятии представители отрасли.

— Это большая проблема для нас, — пожаловался представитель ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)». — Мы с 2016 по 2022 годы потратили десятки миллиардов рублей на развитие парка станов, травильных агрегатов и линий оцинкования, освоили сталь c BH-эффектом, TRIP-стали, начали смотреть более сложные марки. Сейчас этот процесс остановился — нет спроса. Одним словом, сегодня черная металлургия РФ рассчитывает, что отечественный автопром будет потреблять именно российскую сталь...

Однако задача наладить массовое производство автомобильных кузовов из отечественного металла не имеет мгновенного решения, заметил по этому поводу коммерческий директор завода «Москвич» Максим Златокрылец:

Фото globallookpress.com

— В следующем году стоит задача перехода на «штамповку» отечественного производства. Возникает вопрос: штампы. Где сегодня производятся все штампы в мире? В Южной Корее. Сколько весит один штамп? Самый легкий — 200 тонн, если не ошибаюсь. Сейчас мы стоим перед вопросом, где нам взять штамп, как его привести. Но мы готовы, это стоит в планах...

При этом г-н Златокрылец согласился, что импортировать изделия из стали для автопрома — не лучшая идея, чреватая и ощутимыми затратами на логистику, и вопросами качества грузов, доставленных по протяженным морским маршрутам. Также есть позиция Минпромторга, который требует идти на опережение инвестиционных контрактов.

Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», проблема насыщения российских автозаводов отечественной сталью не ограничивается сложностями со штамповкой. Так, генеральный директор «Автомобильного промышленного кластера Ульяновской области» Александр Седов, комментируя в кулуарах форума эту тему, указал, что листовая сталь российского производства, к сожалению, не всегда отвечает ожиданиям автопрома:

Фото globallookpress.com

— Если автозаводу приходится вкладываться отдельно в линию катафореза, надежно защищать сталь от коррозии, это означает, что металл не очень хороший, он немножечко ржавеет, причем поставляемая сталь начинает ржаветь нередко еще во время транспортировки на автозавод — отметил эксперт.

Напомним, что катафорез — это метод грунтования при минимальном участии человека, обеспечивающий равномерное покрытие всей поверхности детали с гарантией необходимой защиты от внешних атмосферных воздействий, включая коррозию. Этой методике уже полвека, но и сейчас она считается одной из наиболее эффективных.

— Есть и еще один неприятный нюанс, — добавляет г-н Седов. — В автопроме существует, в том числе, потребность в сравнительно небольших компонентах, выполняемых из специальных сталей. А объемы потребностей в металле для таких деталей нередко составляет менее 10 тонн в месяц. А металлурги отвечают: «Да вы что! У нас плавка начинается от 300 тонн!..

Видимо, нехватка достаточных объемов и сортамента качественной стали для автопрома России представляет собой отдельную комплексную проблему. Как автомобильная отрасль и металлургия будут решать назревшие противоречия, пока, увы, не ясно.