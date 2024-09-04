АВТОВАЗ прекратил производство LADA Niva Legend

Похоже, вслед за LADA Vesta массу новых опций совсем скоро получит и «классическая» Niva Legend. Подробностей о расширении комплектаций и старте продаж обновленной модели пока нет, но производство предыдущих версий в Тольятти уже прекратили.

О том, что АВТОВАЗ «свернул» сборку LADA Niva Legend, сообщил портал «Лада.Онлайн». В прайс-листе модели на официальном сайте производителя у всех комплектаций появилась пометка «не производится».

Отечественный автогигант эту новость уже прокомментировал, отметив, что планируется «добавление новых опций, о чем в скором времени будет пресс-релиз». Кроме того, представители АВТОВАЗа подчеркнули, что, несмотря на приостановку производства LADA Niva Legend, у дилеров внедорожников предостаточно.

Какие именно опции появятся у модели, сказать пока сложно. Вероятнее всего, Niva Legend обзаведется подушками безопасности, а также светодиодными ходовыми огнями и иными корпусами указателей поворота — ранее в Сети мелькали фотографии машин с этими новшествами.