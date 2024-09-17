Haval зарегистрировал в России больше десяти новых брендов

Автомобили марки Haval пользуются в России очень неплохим, если не сказать — повышенным, спросом. Да и в целом корпорация Great Wall Motors со всеми другими официально представленными у нас брендами основательно закрепилась в нашей стране. И судя по тому, что на днях та же Haval зарегистрировала у нас целую россыпь имен, уходить явно не собирается.

Представители Haval Motors подали соответствующую заявку в Роспатент. Впоследствии она была опубликована в открытой базе, сообщает телеграм-канал «Автопоток». Например, в классе легковых автомобилей появились Raval, Mey и Tanq, которые похожи на уже продающиеся в России Ora, Wey и Tank.

В тоже время новоиспеченные Lia, Preo, Haris и Сron ни на что не похожи. Не исключено, что китайцы решились на регистрацию таких марок в рамках превентивной борьбы с «пиратами». Иными словами, автомобренды с названиями Raval, Tanq и Rank вряд ли не появятся на свет, зато новые товарные знаки вполне могут превратиться в реальные интересные модели.

Напомним кстати, что в августе россияне купили 90 тысяч новых легковушек из Китая.