АВТОВАЗ выпустит новейший минивэн LADA в 2025 году

Будущий минивэн отечественного бренда LADA должен дополнить хорошо знакомый россиянам Largus. Если все пойдет по плану тольяттинского автогиганта, сначала новинку визуализируют, а приблизительно за шесть месяцев до запуска состоится анонс.

В беседе с «Российской газетой» подробностями о новом минивэне поделился вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин. По его словам, в Тольятти видят шанс и хотят им воспользоваться. Российский минивэн можно считать перспективной разработкой на фоне высокой цены конкурентных моделей из Китая.

Костромин уточнил, что в Тольятти также задумываются о создании пикапа. Топ-менеджмент предприятия будет обдумывать эту идею, поскольку сегмент таких машин «улетел в космос».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ готовит для покупателей настоящую «бомбу». Под ней подразумевается новый кроссовер, который наши производители собираются выпустить на рынок в 2026 году. Но пока представители отечественного автогиганта интригуют, не сообщая никакой конкретики.